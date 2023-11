La Bourse de Paris prend son élan avant une semaine dense

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,37% lundi, la prudence ayant finalement pris le pas au début d'une semaine riche en indicateurs, qui pourraient remettre en cause la belle performance de novembre.

"La volatilité", qui mesure l'ampleur des variations des prix des actions, "est à des niveaux extrêmement bas", pas vus depuis 2020, observe Andrea Tuéni, analyste de Saxo Banque.

Avec la remontée des indices en novembre (+5,52% pour le CAC 40, meilleur mois depuis janvier), "on est sur des niveaux assez hauts et il est difficile sans vrai argument de les dépasser", selon lui.

Toutefois "nous ne sommes pas non plus dans des configurations de marché où on peut corriger énormément."