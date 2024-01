La Bourse de Paris profite de la détente des taux obligataires

Les marchés ont passé la semaine à jongler entre deux scénarios concernant l'évolution des taux d'intérêt.

Le premier anticipe "une baisse des taux en mars", ce qui provoque un large "optimisme" des marchés, explique Céline Weill-Alliel, gérante chez Uzes Gestion.

Le deuxième "beaucoup plus prudent", et plus présent dans l'esprit des investisseurs, interroge l'opportunité de baisser les taux dès mars compte tenu du dynamisme de l'économie américaine et du risque de reprise de l'inflation, poursuit l'experte.