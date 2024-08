La Bourse de Paris progresse de 0,84% et revient au plus haut depuis mi-juillet

L'indice vedette CAC 40 a progressé de 63,28 points à 7.640,95 points, et revient ainsi à un plus haut depuis mi-juillet. Depuis le début de la semaine, l'indice a enregistré de petits gains au cours de séances où de faibles volumes ont été échangés. Jeudi les volumes d'échanges sont restés modérés.

La Bourse de Paris a avancé de 0,84% jeudi, soutenue par le ralentissement de l'inflation dans plusieurs pays européens et la vigueur de l'économie américaine.

"On a attendu fébrilement Nvidia et finalement il y a de quoi voir le verre à moitié plein et aussi à moitié vide" dans cette publication, commente Lionel Melka, gérant chez Swann Capital.

La superstar des semi-conducteurs Nvidia a largement dépassé les attentes, mais la croissance de son chiffre d'affaires a ralenti, même si elle demeure incomparablement supérieure à celle de ses rivaux (+122% sur un an).

Considéré par certains comme un baromètre du développement de l'intelligence artificielle, Nvidia n'a cependant pas entraîné dans le rouge tout le secteur technologique, car le groupe n'a pas montré de signe d'une baisse de la demande de ses clients.