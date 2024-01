La Bourse de Paris a progressé de 1,13%, portée par le luxe et la technologie

La Bourse de Paris a progressé de 1,13% jeudi, soutenue par la hausse des secteurs du luxe, poids lourd de la cote, et de la technologie après des résultats d'entreprises, tandis que les taux obligataires tendent à se stabiliser.

"On était dans une phase de consolidation", souligne Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier, même si cette phase est "plutôt saine" selon lui.

Après des plus hauts atteints en décembre, le début d'année 2024 est à ce stade négatif pour la cote parisienne, qui perd environ 2%.

C'était sa deuxième perte de plus de 1% en 2024, alors qu'il n'en avait pas connu lors des deux derniers mois de 2023.

"Les données macroéconomiques sont bonnes, presque trop solides pour justifier la baisse des taux des banques centrales", ce qui "remet en cause ce nombre de baisses des taux en 2024" et a provoqué une réévaluation des marchés.

Le fort rebond des Bourses de la fin d'année "s'est construit sur des attentes de six baisses des taux" des banques centrales en 2024, ajoute-t-il, jugeant ce chiffre un peu exagéré.

Aux Etats-Unis, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, au plus bas depuis septembre 2022, ont confirmé l'impression générale d'une économie qui refuse de plier face aux taux directeurs élevés de la Réserve fédérale (Fed) américaine, ce qui pourrait retarder la première réduction de ses taux.

Quant à la Banque centrale européenne (BCE), elle a jugé en décembre que l'évolution des salaires en zone euro était encore trop incertaine pour croire à un recul durable de l'inflation, justifiant de laisser les taux directeurs inchangés, selon le compte rendu de la réunion publié jeudi.

La progression du jour du CAC 40 s'explique surtout par les annonces d'entreprises qui ont entraîné les secteur du luxe et de la technologie à la hausse.

Le luxe rebondit

Les valeurs du luxe progressent nettement après les résultats supérieurs aux attentes de Richemont: LVMH a pris 2,47% à 663,40 euros et Hermès 1,76% à 1.841,80 euros.

Kering a rebondi de 2,17% à 353,60 euros, la veille son action était tombée à son plus bas niveau depuis février 2018.

Les valeurs du luxe subissent un début d'année, et plus largement les six derniers mois, difficiles en raison de la normalisation de la croissance de leurs ventes après les années fastes post-pandémie.

LVMH et Kering ont perdu autour de 10% depuis le début de l'année, signant deux des cinq plus mauvaises performances du CAC 40.

STMicroelectronics se laisse guider

STMicroelectronics a avancé de 3,70% à 40,32 euros après les résultats du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC. Le PDG du groupe, C.C. Wei, prévoit "que 2024 sera une année de croissance saine pour TSMC", compte tenu de la demande croissante de technologies d'intelligence artificielle (IA) générative.

Soitec est monté de 4,91% à 140 euros, aidé également par une note de Jefferies qui estime que la baisse récente de l'action est "injustifiée".

Au sein du CAC 40, Capgemini (+2,44% à 197,35 euros) et Dassault Systèmes (+1,94% à 46,97 euros) ont aussi progressé.