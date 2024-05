La Bourse de Paris progresse légèrement, Londres et New York fermées

L'absence de nombreux investisseurs peut en effet exacerber les variations. Par exemple, pour vendre une action, il y aura moins d'acheteurs que d'habitude sur le marché et il faudra parfois abaisser le prix proposé. Et inversement en cas d'achat, il peut être nécessaire de monter le prix acceptable pour trouver une contrepartie.

La cote parisienne a enregistré un montant très faible de volume d'échanges au cours de la séance. Les Bourses de New York et de Londres sont fermées lundi en raison d'un jour férié, "donc tous les mouvements sont amplifiés", souligne Aurélien Buffault, gérant obligataire chez Delubac AM.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat français à 10 ans atteignait 3,01% vers 18H00, après avoir terminé à 3,06% vendredi. Celui de l'Allemagne à même échéance a aussi baissé à 2,55%, contre 2,58% vendredi.

Une première baisse des taux directeurs de la BCE en juin est déjà quasiment actée par les marchés, mais la question de leur évolution dans les mois qui suivront n'est pas encore tranchée.

Le chef économiste de la BCE Philip Lane a lui estimé lundi lors d'un discours à Dublin que "le rythme futur des baisses de taux sera plus lent en cas de surprise à la hausse de l'inflation sous-jacente" - qui exclut les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation - et du "niveau de la demande". Et inversement en cas de surprise à la baisse.