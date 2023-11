La Bourse de Paris progresse légèrement

Pour les responsables de l'institution, au moment de la réunion, le 1er novembre, "les taux vont rester élevés pendant longtemps et ce n'est pas encore le temps de la discussion concernant une éventuelle baisse des taux", résume Christopher Dembik, de Pictet AM.

La semaine boursière est tronquée par un jour férié à Wall Street jeudi. Vendredi, la Bourse de New York ne sera aussi ouverte que pour une demi-journée.

Mais entretemps, le ralentissement de l'inflation américaine a convaincu les investisseurs que les taux directeurs de la Fed allaient baisser plus fortement et plus rapidement que leur prévision au début du mois.

L'autre événement de la soirée de mardi, les résultats des géants américain des puces Nvidia, n'a pas poussé les investisseurs à changer leur vision sur le potentiel de l'intelligence artificielle, un des principaux moteurs des indices en 2023.

Malgré des résultats en forte progression, le titre reculait légèrement dans les échanges d'après Bourse.