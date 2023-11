La Bourse de Paris progresse légèrement

La Bourse de Paris progresse de 0,24% dans les premiers échanges jeudi, saluant le net reflux de l'inflation en France avant de s'intéresser aux chiffres pour la zone euro et les Etats-Unis, concluant un mois très bénéfique pour les actions.

La forte progression du mois est entraînée par le changement de perspective des investisseurs, qui anticipent beaucoup plus rapidement qu'en octobre des baisses du taux directeurs des banques centrales.

Ils s'appuient pour cela sur le ralentissement de l'inflation et les chiffres de novembre en France publiés jeudi viennent apporter de nouveaux éléments en ce sens: la hausse des prix sur un an a atteint 3,4% selon l'Insee, bien moins qu'en octobre (4%) et que les prévisions des économistes (3,7%).

"L'augmentation des positions en actions suggère que les investisseurs sont désormais convaincus que la lutte contre l'inflation est gagnée", selon John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.