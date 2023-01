La Bourse de Paris prudente après LVMH et avant l'inflation américaine

La Bourse de Paris avançait de 0,14% lors des premiers échanges vendredi, les résultats record de LVMH n'ayant pas complètement rassasié les investisseurs qui attendent en plus un indicateur clé sur l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC prenait 9,97 points à 7.105,96 points vers 09H55. La veille, il avait clôturé en hausse de 0,74% à son plus haut depuis le 10 février 2022. Sur la semaine, il progresse encore de 1,24%.

La cote parisienne hésite depuis l'ouverture, ballottée une fois n'est pas coutume, par ses poids lourds du luxe, après les résultats de LVHM certes record en 2022, mais avec une petite faiblesse au niveau des marges lors du quatrième trimestre.

Les résultats d'entreprises occupent toujours les analystes mais les investisseurs sont également dans l'attente des chiffres pour décembre de l'inflation PCE aux Etats-Unis, le baromètre préféré de la Réserve fédérale américaine (Fed). Celle-ci tient sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine.

"Les marchés restent portés par l'espoir d'une désinflation indolore, qui n'entrainerait pas de ralentissement trop marqué et permettrait à la Fed, puis à la Banque centrale américaine, de baisser leur taux dès le milieu de l'année", écrivent les analystes de la Banque Postale AM.

Bénéfice record pour LVMH, mais légère baisse des marges

Le numéro un mondial du luxe LVMH a battu de nouveaux records en 2022, avec des ventes astronomiques de près de 80 milliards d'euros et des bénéfices qui décollent une nouvelle fois. Les analystes ont toutefois noté une légère baisse des marges au quatrième trimestre. L'action, qui avait clôturé à un niveau proche de son plus haut absolu jeudi, avançait encore de 0,61% à 806,90 euros après avoir perdu plus de 1,5% dans les premiers échanges.

Hermès prenait 0,65% à 1.707,50 euros et Kering 1,33% à 555,30 euros.

Bientôt du nouveau chez Renault-Nissan

Les termes de la refonte de l'alliance entre les constructeurs automobiles Renault (+0,96% à 38,20 euros) et Nissan seront annoncés le 6 février, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.