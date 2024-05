La Bourse de Paris prudente avant les résultats de Nvidia

Au chapitre de la banque centrale américaine, les investisseurs se tourneront mercredi vers le compte-rendu de la dernière réunion, qui s'est terminée le 1er mai, avant de faire place à la publication des résultats du premier trimestre de Nvidia, attendue après la clôture de Wall Street.

Nvidia est particulièrement attendu puisque c'est "le seul titre des Sept magnifiques à être totalement lié à l'intelligence artificielle", explique Florian Ielpo.

Le fabricant de puces électroniques est la troisième plus grosse capitalisation boursière des Sept Magnifiques, surnom donné aux grands acteurs américains de la "tech". Depuis le 1er janvier, le cours de l'action de Nvidia a gonflé de plus de 90% et, sur les douze derniers mois, la valeur du titre a gagné plus de 200%.