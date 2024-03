La Bourse de Paris prudente pour entamer la semaine

Le principal évèvement attendu de la séance est l'estimation définitive de l'inflation en zone euro en février, après une première publication à 2,6% sur un an.

Sur la semaine, il avait gagné 1,70% et dépassé à deux reprises les 8.200 points en séance.

Vendredi, il avait effacé ses gains en toute fin de séance pour terminer en progression d'à peine 0,04% à 8.164,35 points, niveau qui constitue tout de même son nouveau plus haut historique en clôture.

La banque centrale du Japon pourrait relever ses taux pour la première fois depuis 17 ans, et les sortir de la zone négative.

Mais les investisseurs attendent surtout les conclusions des réunions des banques centrales, notamment au Japon mardi et aux Etats-Unis mercredi.

Les économistes de la Deutsche Bank "ne s'attendent qu'à des révisions mineures" dans le langage du communiqué de presse à l'issue de la réunion. "Les prévisions de croissance et de chômage ne devraient pas changer, mais les prévisions d'inflation pour 2024 pourraient changer", et fragiliser l'hypothèse d'une première baisse des taux directeurs en juin.

Les banques centrales "doivent désormais faire face à une inflation qui se stabilise. Seul problème: l'inflation semble se stabiliser au-dessus de leurs cibles", résument les analystes de Natixis.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat français à 10 ans reculait légèrement, passant de 2,88% à 2,87%, après avoir nettement progressé la semaine passée.

Deutsche Bank met Alstom sur de bons rails

Pour sa première séance hors du CAC 40, Alstom bondissait de 8,25% à 13,37 euros. Le titre a perdu plus de 40% de sa valeur depuis un an après une série de mauvaises annonces et des doutes des investisseurs sur la trésorerie du groupe.

Le groupe hôtelier Accor qui a été officiellement réintégré au CAC 40 lundi à la place d'Alstom, gagnait 0,43% à 41,88 euros.

Les banques sur le devant

A l'entame d'une semaine marquée par de nombreuses décisions de politiques monétaires, qui leur ont été profitables ces dernières années, les banques avançaient. BNP Paribas gagnait 0,87% à 61,75 euros, Société Générale 0,78% à 23,92 euros et Crédit Agricole 0,18% à 13,04 euros.