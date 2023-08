La Bourse de Paris quasi stable, tournée vers une conférence de banquiers centraux

Pour Nicolas Lasry, gérant actions de Meeschaert AM, le marché est dans l'attente des résultats du fabricant de puces Nvidia, qui seront publiés mercredi après la clôture de Wall Street, et de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole qui débute jeudi.

"On va voir quel va être le ton des banquiers centraux, s'ils commencent ou non à ajuster leurs politiques monétaires et si on va rester ou non sur un ton restrictif" après des mois de hausses de taux, commente M. Lasry.

Mercredi les taux d'intérêt ont nettement reculé sur le marché obligataire. Le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans français baissait à 3,04% vers 18H00, contre 3,17% lors de la dernière clôture.