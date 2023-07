La Bourse de Paris rebondit au milieu des résultats, l'action Casino suspendue

La Bourse de Paris gagnait 1,05% jeudi matin, particulièrement chargé en résultats d'entreprises dont beaucoup ont été salués, sur fond de rebond des valeurs du luxe et alors que l'action Casino a été suspendue "à la demande de la société".

Beaucoup d'autres résultats ont été publiés mercredi soir et jeudi avant l'ouverture de la place financière, avec des performances saluées à l'instar de BNP Paribas ou mal accueillies comme pour Teleperformance.

La séance est également marquée par les annonces de la banque centrale américaine. La Fed a décidé mercredi soir de reprendre les hausses de taux, après une pause en juin, laissant toutes les options ouvertes pour la suite et martelant que l'inflation reste bien supérieure à son objectif même si elle a ralenti.

"En moins d'un an, la Fed a changé de paradigme. Elle pensait avoir besoin d'une récession pour faire baisser l'inflation pour maintenant ne plus envisager de récession", décrit Christophe Boucher, directeur des investissements chez Abn Amro IS.