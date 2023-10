La Bourse de Paris rebondit, satisfaite de la chute des taux

Cela a entraîné une nette décrue des taux en Europe lundi, et une encore plus forte mardi aux Etats-Unis, un mouvement qui favorise les marchés actions.

Les investisseurs continuent également d'observer la suite du conflit déclenché par le Hamas contre Israël, et dont "l'évolution est extrêmement incertaine", relate François Rimeu, membre de l'équipe stratégie de la Française AM, et particulièrement sur le pétrole.

Les cours du pétrole baissaient de 1% mardi, après leur bond de 4% lundi.

Mouvements inverses à lundi

Les entreprises ayant été favorisées lundi avec les premières réactions boursières au déclenchement du conflit entre le Hamas et Israël sont cette fois plus en retrait: TotalEnergies était la seule entreprise du CAC 40 dans le rouge (-1,08% à 60,73 euros). Les valeurs des secteurs perçus comme plus défensifs comme Sanofi (+0,02% à 102,62 euros) et Orange (+0,64% à 11,07 euros), sont aussi en retrait.

Les valeurs qui progressent le plus sont celles les plus liées à l'activité économique, comme Renault (+2,80% à 36,44 euros), Alstom (+3,37% à 13,51 euros).