La Bourse de Paris recule après un record

"On rentre un peu dans la torpeur des fêtes de fin d'année", après de fortes hausses enregistrées depuis début novembre, observe Alexandre Neuvy, directeur de la gestion privée chez Amplegest, qui pointe des prises de bénéfices des investisseurs.

Vendredi, il avait fini en hausse de 0,28%, à un niveau record de 7.596,91 points, et de 0,93% sur l'ensemble de la semaine, sa cinquième progression hebdomadaire d'affilée.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat français progressait légèrement, par rapport à la clôture de vendredi, à 2,61% vers 18H00 (17H00 GMT).

La séance de lundi a surtout été animée par une forte remontée des prix du pétrole, dont les deux barils de référence grimpaient d'environ 2,5% vers 18H00 (17H00 GMT).

"Différents armateurs ont décidé de ne plus passer en mer Rouge et de faire le tour de l'Afrique", explique Alexandre Neuvy, "cela remet un peu de prime de risque et de stress, ce qui fait monter les prix du pétrole".