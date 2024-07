La Bourse de Paris recule de nouveau, pénalisée par le luxe

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 52,68 points à 7.580,03 points. Lundi, il avait perdu 1,19%, plombé par le secteur du luxe après des données économiques en Chine peu rassurantes et des résultats d'entreprises du secteur en Europe pas à la hauteur des attentes.

"Il y a des différences structurelles entre l'Europe et les Etats-Unis", rappelle Valérie Rizk, économiste chez Hugau Gestion. "Les Etats-Unis vivent très bien avec la demande intérieure", tandis que la zone euro est plus dépendante de la demande extérieure.

Très exposées au marché chinois, les entreprises du luxe ont vu leurs actions reculer à nouveau mardi : Kering a perdu 3,10% à 311,35 euros, la plus forte baisse du CAC 40. LVMH a cédé 1,91% à 692,10 euros et Hermès 2,32% à 2.065 euros.

D'autres entreprises dont l'activité est liée à la Chine ont aussi terminé dans le rouge comme ArcelorMittal (-2,49% à 21,12 euros), L'Oréal (-1,55% à 400 euros) ou encore Pernod Ricard (-1,42% à 125,20 euros).

"Les espoirs de reprise étaient grands, mais l'économie de la zone euro fait du surplace", observe Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Et "plus les taux directeurs demeurent en territoire restrictif, plus l'économie risque de décélérer à vive allure", ajoute-t-il.