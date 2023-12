La Bourse de Paris recule légèrement avant la Fed

Et comme mardi sur les prix à la consommation, les prix de gros, payés par les producteurs, sont ressortis conformes aux attentes.

"La séance du jour est dans le prolongement de celle de mardi", estime Adrien Roure, gérant multi-actifs, d'Indosuez. Comme la veille, l'indicateur le plus important portait sur l'évolution des prix aux Etats-Unis.

L'évènement le plus attendu mercredi par les marchés tombe après la clôture parisienne, avec les conclusions de la dernière réunion de l'année de la Banque centrale américaine.

"On pense que le marché est allé un peu vite dans la réévaluation à la baisse des taux directeurs" dans les prochains mois, ce qui s'est traduit par une chute drastique des taux d'intérêt des Etats, poursuit le gérant.

En France, le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans, l'échéance qui fait référence, est descendu à 2,71%, contre 2,77% mardi à la clôture et un pic à 3,60% fin octobre. C'est proche des plus bas niveaux depuis avril.

"La Fed doit à la fois acter un progrès dans la désinflation", tout en gardant un discours plus restrictif, ce qui peut "surprendre les marchés", décrit-il.

Outre la Banque centrale américaine mercredi, les investisseurs se préparent aussi à la réunion de la Banque centrale européenne et celle d'Angleterre jeudi.

Carrefour fait les frais de l'Argentine

Plusieurs entreprises liées à l'Argentine ont souffert en Bourse après l'annonce de la dévaluation choc du peso par le nouveau président. Un peso vaudra désormais 800 dollars, contre 366,52 dollars mardi à la clôture.

En France, le cours du groupe de distribution Carrefour, qui réalise environ 3,75% de son chiffre d'affaires en Argentine, a baissé de 5,37% euros à 16,12 euros.

Orange a aussi perdu 3,21% à 10,80 euros, dans la lignée de la baisse de 3,29% de l'espagnol Telefonica.

Une OPA sur SII

Le groupe d'ingénierie SII a bondi de plus de 30% à 69,50 euros mercredi après l'annonce d'une offre publique d'achat menée par un concert d'actionnaires parmi lesquels la famille Huvé, qui détient déjà la majorité du capital. L'offre pourra déboucher sur une procédure de retrait obligatoire de la cote. L'OPA est faite au prix de 70 euros par action et l'entreprise était valorisée à un peu plus d'un milliard d'euros avant cette offre.

Les initiateurs de l'offre publique d'achat souhaitent être "accompagnés d'un partenaire financier professionnel" et alléger "les contraintes règlementaires et administratives et les coûts liés à la cotation".