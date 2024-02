La Bourse de Paris recule légèrement, L'Oréal et Hermès animent la cote

L'indice vedette CAC 40 reculait de 16,21 points à 7.649,42 points vers 10H15. Jeudi, il avait progressé de 0,71%, grâce aux bonds de Kering et ArcelorMittal après leurs résultats.

La Bourse de Paris reculait de 0,21% vendredi matin, tiraillée entre un repli de L'Oréal et un bond d'Hermès, en attendant de nouveaux chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis en 2023.

A ce stade, le bilan hebdomadaire est positif: +0,74%.

Outre les résultats d'entreprises, les marchés scruteront vendredi la révisions des chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis.

Cette révision en fonction des "facteurs d'ajustement saisonnier" avait été "significative l'année dernière, révélant que la dynamique de l'inflation était plus importante qu'on ne le pensait à la fin de 2022", rappelle Stephen Innes, associé de SPI AM. "Cela a pris le marché et la Réserve fédérale par surprise."