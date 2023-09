La Bourse de Paris recule tandis que les taux obligataires se tendent après la Fed

La Bourse de Paris a commencé la séance en nette baisse jeudi, au lendemain des annonces de la Fed indiquant que les taux d'intérêt resteraient élevés sur une longue période et qu'une nouvelle hausse de taux pourrait être réalisé d'ici la fin de l'année.

Mercredi soir, après la clôture des marchés européens, la Fed a fait un nouveau point sur sa politique monétaire.

"Le taux d'intérêt directeur est resté inchangé mais, tel un train touristique, le président de la Réserve fédérale américaine a embarqué tous les sceptiques en matière de hausse des taux d'intérêt", ironise dans une note Bruno Cavalier, chef économiste d''Oddo BHF.

Pour cause, si le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed a maintenu son principal taux directeur dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, les responsables de la banque centrale anticipent, d'ici fin-2023, une hausse supplémentaire des taux et les taux devraient ensuite baisser moins vite que prévu car la croissance aux Etats-Unis cette année devrait être deux fois plus forte que ce que l'institution anticipait en juin.