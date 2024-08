La Bourse de Paris repart en avant après quatre séances de baisse

La Bourse de New York s'est aussi offert un rebond mardi: le Dow Jones, qui avait connu lundi sa pire séance en deux ans, s'est élancé de 0,76%, le Nasdaq a grimpé de 1,03% et le S&P 500 de 1,04%.

Il rebondit ainsi de son plus bas de l'année, 7.130,04 points, atteint mardi, qui est un niveau plus vu depuis mi-novembre.

Mais les principaux indices massacrés lundi n'ont pas encore retrouvé leur niveau du milieu de semaine dernière, avant que les marchés mondiaux connaissent une crise d'angoisse, partie des données sur l'emploi américain plus faibles que prévu.

Les investisseurs ont craint que l'économie américaine tombe en récession et ont vendu leurs actifs risqués, à commencer par les actions.

Stephen Innes, associé de SPI Asset Management, s'attend à voir de nouvelles fortes variations sur les marchés. "Cette volatilité est typique d'un marché baissier plus durable et plus chaotique et qui pourrait inciter les investisseurs à adopter une attitude prudente", estime-t-il.