La Bourse de Paris reprend de l'air avant la Fed

La principale information du jour pour les investisseurs n'est toutefois pas encore arrivée, puisqu'il s'agit de la conclusion de la réunion de la Banque centrale américaine, prévue à 20 heures, suivie par une conférence de presse de son président, Jerome Powell.

Par conséquent, le rebond est "technique", estime Jean-Philippe Muge, directeur gestion dédiée d'Amplegest, et n'est pas révélateur d'une forte tendance, d'autant plus que les volumes échangés "ont une fois de plus été faibles", a-t-il relevé.

Les acteurs du marché sont convaincus que les taux directeurs de l'institution vont rester stables mais ils ne savent pas si un autre relèvement est dans les tuyaux d'ici la fin de l'année.