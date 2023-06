La Bourse de Paris reprend son souffle

L'indice vedette CAC 40 lâchait 44,82 points à 7.343,39 points vers 10H10. Vendredi, l'indice a fini la séance en hausse de 1,34% et la semaine en progression de 2,43%.

Jeudi, le président de l'institution monétaire Jerome Powell sera auditionné au Sénat américain, l'occasion pour les investisseurs d'en savoir plus sur les intentions de la Fed.

Les marchés actions se sont montrés la semaine dernière "relativement résilients" selon Sebastian Paris Horvitz, de LBPAM, malgré des annonces de banques centrales qui ont été orientées vers "plus de resserrement".

La Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse se réunissent à leur tour et vont statuer sur leur politique monétaire.

"La Banque d’Angleterre (BoE) va être la dernière des banques centrales à montrer au marché que la bataille contre l’inflation n’est pas finie, et que la politique monétaire doit rester restrictive", prévient Sebastian Paris Horvitz.

Du côté des tentions entre Chine et Etats-Unis, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a rencontré lundi le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, et va rencontrer le président chinois Xi Jinping plus tard dans la matinée, a indiqué un haut fonctionnaire américain.