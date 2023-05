La Bourse de Paris reste morose après l'inflation américaine

Au plus bas depuis deux ans, l'inflation a légèrement ralenti en avril aux Etats-Unis à 4,9% selon l'indice CPI, mais reste très élevée et accélère même par endroits, notamment sur le logement, les voitures d'occasion et l'essence à la pompe.

"On a évité une mauvaise surprise" car les derniers chiffres ont plusieurs fois été en décalage avec les attentes "et les marchés auraient pu très mal la prendre", selon M. Auboyneau.

Les chiffres vont dans le sens de la pause amorcée par la banque centrale américaine sur la hausse de ses taux directeurs depuis plus d'un an, son principal outil pour lutter contre l'inflation.