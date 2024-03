La Bourse de Paris sans carburant avant l'inflation américaine

L'indice vedette CAC 40 a perdu 8,28 points à 8.019,73 points. La semaine passée, il a gagné 1,18% pour établir un nouveau record en clôture (8.028,01 points) et en séance (8.048,09 points) vendredi.

Quelques prises de bénéfices sont opérées par les investisseurs qui ont engrangé des gains avec les records enregistrés sur plusieurs places boursières.

De plus, "la saison des résultats est terminée donc on manque de catalyseur", remarque Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et stratégie de BFT IM, qui observe que les marchés sont en position d'attente avant la publication mardi de l'indice des prix à la consommation de février aux Etats-Unis.

Compte tenu des derniers indicateurs macroéconomiques publiés, l'hypothèse des marchés est que "l'économie américaine est en train de ralentir, qu'il y a bien une désinflation et une modération salariale. Ce processus se fait plus lentement que ce que le marché escomptait mais il est suffisant pour anticiper une baisse des taux en milieu d'année", explique Jeanne Asseraf-Bitton.