La Bourse de Paris sans grand mouvement, LVMH tire vers le bas

La Bourse de Paris recule de 0,24% vendredi matin, tirée vers le bas par un repli de sa plus grosse capitalisation, LVMH, tandis que les investisseurs continuent de digérer les nouvelles de la semaine.

Les trois indices de la Bourse de New York ont aussi accroché de nouveaux records jeudi après ceux de la veille, propulsés par un ton plus optimiste de la Réserve fédérale (Fed) sur l'évolution de l'inflation.

"Hier, la baisse des taux d'intérêt de la Banque nationale suisse a donné une nouvelle impulsion", rappelle Andreas Lipkow, analyste indépendant, qui ajoute que "les choses se calment, car la saison des rapports touche lentement à sa fin".

Quant à la Fed, elle "a rassuré les marchés car, comme nous l'anticipions, elle n'a pas changé sa posture malgré les chiffres d'inflation plus forts qu'attendu depuis le début de l'année et continue d'anticiper des baisses de taux courant 2024", commente Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBPAM.

Dans le même temps, des indicateurs économiques ont montré des faiblesses en Allemagne et en France, mais une robustesse de l'économie américaine.