La Bourse de Paris se prépare à la réunion de la Banque centrale européenne

L'évènement du jour pour les investisseurs en Europe est la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), dont les conclusions seront rendues à 14H15.

"De manière inhabituelle, l'incertitude règne quant à savoir si elle procédera à une nouvelle hausse aujourd'hui ou si elle interrompra le cycle des hausses après une série de neuf hausses consécutives", écrivent les analystes de Deutsche Bank.

Si l'inflation demeure bien au-delà de la cible de l'institution, avec des prix hors énergies et alimentation qui montrent peu de signe d'essoufflement, "les dernières données montrent de plus en plus que le resserrement de la politique monétaire se transmet, ce qui plaide en faveur d'une pause", poursuivent-ils.