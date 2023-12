La Bourse de Paris se rapproche de son record absolu

La Bourse de Paris grappillait 0,24% lundi matin, patientant calmement avant les chiffres d'inflation de novembre aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales américaine et européenne en milieu de semaine.

Depuis plusieurs semaines et la publication de nouveaux chiffres montrant un ralentissement de l'inflation, les marchés espèrent voir les banques centrales abaisser leurs taux d'intérêt directeurs dès le premier semestre de 2024. Et certains opérateurs prévoient plusieurs baisses des taux au cours de l'année, ce qui a poussé les indices boursiers.

Le Dax de Francfort et le FTSE MIB de Milan naviguent à leurs plus hauts historiques. Le S&P 500 a atteint vendredi un nouveau plus haut sur un an. Et le CAC 40 se rapproche de son plus haut à 7.581,26 points, atteint en séance le 24 avril dernier.

En attendant ces rendez-vous, les investisseurs s'inquiètent lundi de l'accélération de la déflation en Chine en novembre, selon des données officielles publiées samedi, en raison de la baisse des prix de l'énergie et de l'alimentation, selon le Bureau national des statistiques (BES).