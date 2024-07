La Bourse de Paris se ressaisit, en hausse mercredi

"L'incertitude politique va continuer à peser sur les actions françaises" et notamment celles des "petites capitalisations", indique Claudia Panseri, directrice des investissement d'UBS France.

Depuis le début des négociations parlementaires, les agences de notation ont multiplié les mises en garde contre toute réforme susceptible d'aboutir à un dérapage supplémentaire des finances publiques.

Dernière en date, Fitch a estimé mardi que le résultat des législatives "prolongeait l'incertitude politique, augmentant le risque d'une impasse législative", sans évoquer d’éventuelles conséquences sur la note qu'elle attribue à la France (AA-).

Cette incertitude politique empêche les investisseurs d'y voir clair quant au marché français: "le marché va être volatil, au moins jusqu'à octobre et le projet de loi de finance", prédit Claudia Panseri.

Jeudi, la Bourse de Paris aura les yeux rivées sur la publication de l'indice CPI des prix à la consommation pour le mois de juin aux États-Unis.

Les banques françaises font face à une "volatilité accrue" dans un contexte d'incertitude politique, souligne mercredi S&P Global Ratings dans une note.

Les trois principales valeurs françaises du secteur, BNP Paribas, Société Générale et, dans une moindre mesure, Crédit Agricole SA, ont subi mardi la défiance des investisseurs, effrayés par l'incertitude politique et la percée du Nouveau Front populaire aux législatives, avant de voir leurs cours remonter légèrement mercredi. Elles ont respectivement fini en hausse de 0,90%, de 1,05% et de 0,41%.