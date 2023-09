La Bourse de Paris se stabilise et attend la Fed

Les investisseurs se montrent prudents avant le début de la réunion de la Banque centrale américaine, qui devrait répéter que son combat contre l'inflation est loin d'être terminé, et peut encore nécessiter des hausses de taux directeurs. Les marchés s'attendent à un statu quo mercredi, mais hésitent sur des prochains relèvements d'ici la fin de l'année.

Contrairement à la Banque centrale européenne qui a levé le pied la semaine passée devant la récession menaçant en zone euro, ce qui a permis aux cours de Bourse de repartir de l'avant, la Banque centrale américaine peut encore profiter de la bonne résistance de l'économie américaine pour remonter à nouveau ses taux.

D'autant plus que les pressions inflationnistes n'ont pas disparu, et un nouveau front est même revenu avec la remontée des prix du pétrole: le baril de Brent a dépassé dans la nuit les 95 dollars le baril, au plus haut depuis novembre.

Outre la pression sur l'inflation, le cours des matières premières risque aussi de pénaliser la croissance en 2024 et 2025 selon la Banque de France, qui a revu à la baisse lundi ses prévisions pour les deux prochaines années. Mais elle a aussi dans le même temps relevé ses anticipations de croissance pour 2023, de 0,7% à 0,9%.