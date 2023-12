La Bourse de Paris soutenue par la baisse des taux obligataires

Peu de publications sont attendues jeudi, hormis quelques données immobilières aux Etats-Unis.

"La période entre Noël et le Nouvel An n'est généralement pas connue pour son flot d'actualité influençant le marché", commente Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

L'analyste souligne toutefois des mouvements sur les taux obligataires américains à échéance dix ans mercredi, les faisant passer "sous la barre des 3,80%, à leur niveau le plus bas depuis juillet". Vers 09H35, l'emprunt américain à dix ans évoluait à 3,81%.