La Bourse de Paris stable sur son sommet

Après un bond de plus de 16%, la capitalisation boursière du Nvidia a gonflé en une séance de plus de 200 milliards de dollars, pour se porter à 1.940 milliards de dollars. Nvidia redevient ainsi, comme à la mi-février, la troisième plus grosse capitalisation boursière de New York, derrière le duo de tête Apple-Microsoft.

Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBPAM, trouve "difficile à justifier fondamentalement" l’effet d’entraînement de Nvidia "sur le reste des actions mondiales, car l’impact de l’IA générative sur l’ensemble de l’économie mettra du temps à se matérialiser".

"Il vient donc surtout de la hausse de l’appétit pour le risque, ce qui crée un risque de consolidation à court terme", estime-t-il.