La Bourse de Paris sur la réserve, tournée vers les chiffres d'inflation

La Bourse de Paris connaît un début de séance calme mercredi, patientant avant de pouvoir prendre connaissance des derniers chiffres de l'inflation en zone euro de novembre, et de données sur l'évolution des prix aux Etats-Unis en octobre.

L'événement le plus attendu de la semaine est la publication de l'indicateur d'inflation préféré de la banque centrale américaine (Fed), l'indice PCE, qui sera dévoilé jeudi et portera sur le mois d'octobre, une donnée essentielle pour conforter ou non l'idée du marché selon laquelle le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Fed est terminé.

Mardi, les marchés ont bien accueilli les déclarations d'un gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui a déclaré être de plus en plus convaincu que la politique monétaire menée par la Fed était bien orientée pour ramener l'inflation américaine autour de l'objectif de 2%.

Le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat français à dix ans s'établissait à 3%, contre 3,06% à la clôture de mardi.