La Bourse de Paris sur la retenue après un indicateur américain qui fait bondir les taux

La Bourse de Paris a terminé proche de l'équilibre mardi, freinée par une hausse des taux d'intérêt sur le marché obligataire, alimentée par des données plus solides que prévu sur la consommation américaine.

Le marché s'est crispé à la publication de cet indicateur, ressorti en hausse de 0,7%, sur un mois, en septembre, soit très au-dessus des 0,3% que prédisaient les économistes. En outre, les deux mois précédents, juillet et août, ont été révisés en hausse.

Puis, les marchés se sont focalisés sur l'économie américaine et les taux d'intérêt après la publication des ventes au détail de septembre aux Etats-Unis.

Pour Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier, la journée s'est déroulée "en deux parties" avec une première moitié de séance axée sur "l'instabilité au Moyen-Orient et les incertitudes que cela peut entraîner", notamment concernant l'offre de pétrole.

Ces chiffres démontrent "la robustesse et la résilience du consommateur américain", souligne Samy Chaar. Il ajoute que "si le consommateur américain peut entraîner ou recréer une forme de surchauffe économique aux Etats-Unis, il y a le risque que cela mette sous pression la Réserve fédérale", la banque centrale américaine.

Les taux d'intérêt des emprunts des Etats se sont nettement tendus sur le marché obligataire à la suite de cette publication. Ceux des dettes américaines à deux et dix ans se rapprochent de leurs niveaux de fin septembre, qui n'avaient plus été vus depuis respectivement 17 et 16 ans.

Le rendement de la dette française à dix ans s'établissait à 3,50% contre 3,40% à la clôture de lundi.