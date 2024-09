La Bourse de Paris sur la retenue avant de nouveaux indicateurs américains

Dans une enquête réalisée fin juillet et publiée mercredi, la Réserve fédérale (Fed) américaine estime que le marché du travail américain commence à perdre sa vitalité dans certaines régions américaines, où "les entreprises avaient réduit les équipes et les horaires".

"Des données conformes aux attentes, ou idéalement plus élevées que prévu, pourraient refroidir les craintes de récession et maintenir les indices stables", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Conséquence de ces craintes de ralentissement économique: les opérateurs ont recalibré leurs attentes en matière de politique monétaire et attribuent désormais une probabilité de 45% à l'hypothèse d'une baisse d'un demi-point des taux de la Fed en septembre, afin de mieux soutenir l'économie américaine.

Bien que ce ralentissement du marché de l'emploi "soit positif en termes d'atténuation des pressions salariales et de maîtrise de l'inflation, cela soulève également des questions quant à la solidité sous-jacente de l'économie", explique Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Le luxe continue de souffrir

Les valeurs du luxe continuent à subir des pertes jeudi matin, alors que la demande chinoise, l'un de ses marchés les plus important, reste atone.

Après une lourde chute de plus de 4% mercredi, LVMH perdait 0,75% à 637,30 euros. Kering cédait 0,64% à 247,60 euros et Hermès lâchait 2,69% à 2.022 euros, la plus forte baisse du CAC 40.

BioMérieux solide

Le titre de bioMérieux progressait de 3,20% à 106,30 euros, plus forte hausse de l'indice élargi SBF 120, après que le spécialiste du diagnostic in vitro a révisé en hausse jeudi ses perspectives financières pour 2024, à la faveur de résultats semestriels solides.

GL Events

Le spécialiste de l'évènementiel GL Events prenait 8,92% à 18,32 euros, après avoir fait état d'un gain de 360 millions d'euros grâce aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris.