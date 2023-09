La Bourse de Paris tente un rebond

La Bourse de Paris rebondissait légèrement de 0,39% mercredi, après quatre séances de baisse enregistrées dans le sillage de l'ascension des taux d'intérêt à des niveaux plus vus depuis plus de dix ans.

La Bourse de New York a terminé en nette baisse mardi, les trois principaux indices ayant perdu plus de 1% sur la séance, guidés par un mouvement d'aversion au risque lié à l'accumulation de nuages noirs sur la conjoncture mondiale, des taux obligataires élevés aux cours du pétrole.

"Les actions et les obligations chutent et le prix du pétrole augmente, les choses ne peuvent pas être pires", appuie Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets. "Le scénario de stagflation devient de plus en plus probable".

En France, le moral des ménages s'est légèrement détérioré en septembre, ceux-ci se montrant moins optimistes sur leur situation financière, leur niveau de vie et l'évolution du chômage, a indiqué l'Insee mercredi.

Le gouvernement français présentera mercredi son projet de budget pour 2024, dans lequel il prévoit de dégager 16 milliards d'euros d'économies.