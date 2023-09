La Bourse de Paris termine au plus bas depuis mars

"On est resté entre 7.100 et 7.500 points pendant plusieurs mois, et là on essaye de sortir par le bas d'une zone de consolidation, ce qui est un peu dangereux", commente Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

"La question est aujourd'hui de savoir s'il s'agit d'une sortie pour solder les peurs autour des banques centrales et mieux rebondir" ou s'il s'agit d'une tendance baissière qui pourrait durer, a-t-il ajouté.

La séance a été marquée par "un rebond du pétrole", plus poussif "que les jours précédents" alors que "le discours monétaire est toujours agressif", souligne Alexandre Baradez.