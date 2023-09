La Bourse de Paris termine en hausse après la BCE

Les annonces de la BCE à l'issue de sa réunion de politique monétaire constituaient l'événement majeur de la séance, particulièrement attendues des investisseurs.

L'institution monétaire européenne a opéré une dixième hausse d'affilée de son taux d'intérêt de référence depuis juillet 2022, la BCE signalant que son cycle draconien de resserrement monétaire pouvait toucher à sa fin, mais sans pouvoir assurer que "le pic" des taux était atteint.

"La BCE ne peut pas dire formellement être arrivée à un pic, on est toujours avec une inflation très élevée et elle veut garder une certaine marge de manœuvre", estime Nadia Gharbi, économiste chez Pictet AM.