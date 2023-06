La Bourse de Paris termine en léger repli

"On a des marchés qui ont très bien performé depuis le début de l'année et il est logique qu'ils soient un petit peu en perte aujourd'hui en attendant les perspectives des politiques monétaires des prochains mois", explique Vincent Juvyns, membre de l'équipe stratégie de JPMorgan AM.

La Réserve fédérale américaine tient une réunion les 13 et 14 juin pour décider de sa politique monétaire et d'une éventuelle hausse de ses taux directeurs en juin. Les responsables de la Banque centrale européenne se retrouveront eux le 15 juin.

Mais aujourd'hui, les marchés ont été surpris de la hausse du principal taux directeur de la Banque du Canada, de 0,25 point, qui atteint un plus haut depuis mai 2001 à 4,75%, alors que cette banque a été il y a trois mois la première grande banque centrale à marquer une pause dans ses hausses.