La Bourse de Paris termine en légère hausse, avant résultats et indicateurs

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,22% lundi, entamant une semaine avec de nombreux résultats d'entreprises et plusieurs indicateurs macroéconomiques d'importance aux Etats-Unis.

"Il s'agit d'une séance calme avant peut-être un peu plus d'action, puisqu'on aura des résultats d'entreprises et aussi des statistiques économiques qui seront intéressantes, notamment aux Etats-Unis", commente Guillaume Chaloin, directeur des gestions actions de Delubac AM.

Les investisseurs prendront en effet connaissance jeudi de la première estimation du PIB américain du premier trimestre, puis vendredi de l'indice des prix PCE pour mars aux Etats-Unis, l'indicateur d'inflation privilégié de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

Ce deuxième indicateur sera particulièrement suivi car la Fed a indiqué être dépendante des données macroéconomiques pour définir la trajectoire de sa politique monétaire.