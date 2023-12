La Bourse de Paris termine en légère hausse soutenue par plusieurs indicateurs économiques

Au Royaume-Uni, l'inflation a ralenti à 3,9% en novembre, sur un an, et le rythme de hausse des prix est le plus faible en plus de deux ans.

"La très légère hausse du CAC 40 est soutenue par les bons chiffres macroéconomiques en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis", commente Harry Wolhandler, directeur de la gestion actions chez Meeschaert AM.

Aux Etats-Unis enfin, la confiance des consommateurs s'est améliorée plus qu'attendu en décembre, les ménages se montrant plus optimistes quant à la santé de l'économie et à l'emploi. Et du côté du logement, les reventes d'appartements et maisons aux Etats-Unis ont augmenté en novembre, pour la première fois depuis le mois de mai, poussées par une baisse des taux d'intérêt.

"Tous ces chiffres corroborent un scénario économique favorable, soit une baisse de l'inflation sans signe de récession aux Etats-Unis", première puissance économique mondiale, souligne Harry Wolhandler.

Ces données "encourageantes" ont "fait baisser le taux allemand à 10 ans sous la barre des 2% et le français sous les 2,5%", a-t-il ajouté.