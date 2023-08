La Bourse de Paris termine en nette hausse après l'inflation américaine et grâce à des annonces en Chine

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse, de 1,52%, jeudi, portée par une inflation aux États-Unis moins élevée que ce qui était anticipé par les analystes et par le rebond du secteur du luxe, après des annonces en Chine.

"Le gros chiffre de la journée a été l'inflation (CPI) américaine", note Sophie Chauvellier, gérante de Dorval AM.

Pour la première fois depuis juin 2022, l'inflation aux États-Unis est repartie à la hausse en juillet sur un an (3,2% contre 3,0% le mois dernier), mais les analystes prévoyaient cependant un rebond un peu plus fort, à 3,3%, selon le consensus de Market Watch.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, a quant à elle continué à ralentir sur un an, à 4,7% contre 4,8%. Cette mesure est considérée par les économistes comme un signal plus pertinent sur la direction que prend l'inflation.