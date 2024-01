La Bourse de Paris termine en petite baisse

Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation aux États-Unis, jeudi, pour "en savoir un peu plus sur les taux d'intérêt", et notamment ceux donnés par la banque centrale américaine.

Après un an et demi de hausses à marche forcée, les banques centrales ont temporisé au sujet de leurs taux directeurs et les marchés ont été persuadés en fin d'année 2023 que la première baisse de taux arriverait en mars et que de nombreuses autres seraient au programme.

Si la conviction est désormais moins affirmée, l'hypothèse d'un abaissement des taux dès mars est encore majoritaire parmi les anticipations des investisseurs, relève M. Budin, qui estime que ce calendrier est prématuré.