La Bourse de Paris termine en petite hausse

La Bourse de Paris a terminé jeudi en petite hausse de 0,23%, après une séance rythmée par des résultats d'entreprises, tant en Europe qu'aux États-Unis, et par la publication de la croissance américaine au premier trimestre, plus faible qu'attendu.

Mais cette publication a également fait ressortir la résistance de la consommation et une inflation plus élevée qu'anticipé, tandis que, parallèlement, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été inférieures aux projections des économistes.

"Le marché attendait un ralentissement économique des États-Unis, devenu désormais plus tangible, mais on n'est toujours pas en négatif. Cela remet au goût du jour l'idée que la Fed (la banque centrale américaine) va arriver doucement à son plateau", c'est-à-dire que l'institution va maintenir un taux directeur élevé un certain temps, avant d'arriver à un éventuel pic dans sa politique de resserrement monétaire, a expliqué Alexandre Drabowicz, analyste d'Indosuez.

Les banques rassurent