La Bourse de Paris termine la semaine autour de l'équilibre

La Bourse de Paris a terminé autour de l'équilibre (-0,03%) vendredi, terminant la semaine sans entrain et impassible face à une baisse plus importante que prévu de l'inflation américaine.

La hausse de l'indice sous-jacent, hors énergie et alimentation, est encore au-dessus de 3% mais elle a ralenti plus que prévu à 3,2% sur un an contre 3,4% le mois précédent. Et sur un mois, il a augmenté de 0,1%, comme attendu.

La progression de l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis, mesure favorite de la banque centrale américaine (Fed) pour évaluer la hausse des prix, a fortement baissé à 2,6% sur un an en novembre.

Et des chiffres sur les revenus et les commandes de biens durables ont montré que "le consommateur américain reste résilient", ce qui soutient l'économie relève Valentine Ainouz, stratégiste et responsable de la stratégie obligataire mondiale de l’Amundi Investment Institute.

En résumé, "l'inflation baisse plus rapidement que prévu et plus rapidement que ce à quoi s'attendaient les banquiers centraux", ce qui devrait "renforcer le changement de cap de la Fed", explique Valentine Ainouz.

Il est désormais très peu probable que la Fed relève encore ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation, le président de l'institution ayant indiqué la semaine passée que les membres de la Fed ont discuté d'un calendrier des baisses de taux.