La Bourse de Paris toujours à des sommets

En début de séance, il a même atteint 7.686,03 points, effaçant sa précédente marque du 14 décembre.

La cote parisienne rejoint en cela les indices de Wall Street ou le Dax de Francfort, eux aussi autour de leurs records.

En pleine saison des résultats d'entreprises, "les publications que l'on voit dans la technologie et le luxe justifient que les marchés soient à un niveau plus élevé", estime Sasha Hedelin gérante chez Amplegest. Les résultats de LVMH vendredi avaient notamment permis au CAC 40 de connaître sa meilleure séance depuis un an.