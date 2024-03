La brasserie Duvel Moortgat à l'arrêt en raison d'une cyberattaque

"Mais les systèmes ont bien fonctionné", a indiqué une porte-parole. "La division IT a été immédiatement informée de l'attaque. Les serveurs ont été arrêtés et la production a été interrompue dans toutes les brasseries belges du groupe, par mesure de sécurité."

Outre la célèbre Duvel qu'elle produit à Breendonk, sur son site historique, le groupe Moortgat brasse la Chouffe, la Bolleke (De Koninck) à Anvers et la gamme Liefmans à Audenarde. Les marques Maredsous et Vedett sont aussi produites à Breendonk.

"La division IT met tout en œuvre en vue de relancer les serveurs aussi rapidement que possible et de manière sûre. L'impact devrait être limité et il y a largement assez de stocks actuellement", ajoute la porte-parole.

Une enquête est en cours afin de déterminer l'origine de l'attaque.