La chaîne belge Bristol en difficultés aux Pays-Bas

La chaîne de magasins de vêtements et de chaussures Bristol connaît une période difficile aux Pays-Bas. Les magasins ont vu leurs horaires adaptés et certains restent même portes closes en raison d'une pénurie de personnel. Selon la CEO Elise Vanaudenhove, interrogée par l'agence Belga, ces problèmes sont temporaires et ne concernent pas les activités belges.