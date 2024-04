La chaîne de magasins de puériculture Babykid en procédure de réorganisation judiciaire

Cette PRJ accorde un sursis de trois mois à l'entreprise afin d'aboutir à un accord collectif avec ses créanciers. Cette demande fait suite à des pertes importantes, établies à plus de 830.000 euros en 2022, et un chiffre d'affaires en baisse, notamment en raison "d'un contexte économique difficile", lié à "l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat", comme l'indique le rapport de gestion de l'entreprise de 2022 dévoilé par L-Post.

Les magasins Babykid, spécialisés dans les articles pour bébés et les listes de naissance, sont séparés entre trois entités: BBK Expansion, Distrinam et Bassani. Ces deux dernières sont des filiales appartenant à 100% à BBK Expansion. La société exploite aujourd'hui 12 magasins physiques en Wallonie et à Bruxelles et emploie une cinquantaine de travailleurs.