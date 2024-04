La chaîne de magasins Sacha envisage de fermer la plupart de ses boutiques physiques

Actuellement, Sacha compte 32 magasins physiques, répartis entre les Pays-Bas (28), la Belgique (3) et le Luxembourg (1). Les boutiques belges sont implantées à Anvers, Bruxelles et Gand. En 2020, la branche belge, qui comptait alors dix-sept magasins, avait été déclarée en faillite. L'enseigne avait par la suite rouvert trois points de vente en Belgique et développé sa présence en ligne.

La chaîne de chaussures va désormais poursuivre ses activités presque exclusivement en ligne, a expliqué la directrice marketing, Cecile Termeer, au média Hart van Nederland. Sacha maintiendra un nombre limité de boutiques physiques. La liste des magasins concernés n'a pas encore été communiquée.