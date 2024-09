La Chine baisse de nouveau un taux pour soutenir une économie à la peine

Parmi les mesures annoncées figuraient des réductions de taux directeurs et pour les prêts.

Ce coup de pouce à l'économie profitait largement aux Bourses chinoises mercredi matin.

La place de Hong Kong gagnait 2,07% vers 10H20 (02H20 GMT), tandis que Shanghai prenait plus de 3% et Shenzhen 3,45%.

Mais l'optimisme est plus mesuré chez les économistes.

"Les baisses de taux en Chine ne suffisent plus à stimuler la croissance", déclare à l'AFP l'analyste Shehzad Qazi, du cabinet China Beige Book, spécialisé dans l'économie.

"Pékin a besoin d'un plan de relance plus robuste pour les ménages", estime-t-il, au moment où incertitudes économiques et chômage élevé chez les jeunes pénalisent les dépenses de consommation et sont un obstacle majeur à la croissance.

Plus d'un an et demi après la levée des restrictions sanitaires qui ont gravement nuit à l'économie du géant asiatique, la reprise post-Covid tant espérée a été brève et moins robuste qu'escompté.

Le pays peine par ailleurs à se remettre de la crise de l'immobilier, tandis que la menace de déflation pèse aussi.