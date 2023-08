La Chine réduit de nouveau un taux pour soutenir une économie à la peine

L'activité est notamment pénalisée par une consommation en berne dans un contexte d'incertitude sur le marché du travail et de ralentissement économique mondial qui pèse sur la demande en biens chinois et donc l'activité de milliers d'usines.

Pour relancer la croissance, la Chine compte sur davantage de prêts aux particuliers et entreprises: la banque centrale a encore abaissé lundi un taux de référence, dans l'espoir de stimuler une deuxième économie mondiale aux moteurs grippés.

Autre signe de ralentissement, les prêts aux ménages ont atteint le mois dernier leur niveau le plus faible depuis 2009.

La situation du secteur immobilier, avec son lot de promoteurs au bord de la faillite et de logements inachevés, est également un important obstacle à la croissance.

Pour tenter de stimuler l'activité, la Banque centrale a de nouveau réduit lundi un taux directeur, après une mesure similaire déjà la semaine dernière.

Le LPR à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été réduit de 3,55% à 3,45%. Ce taux avait déjà été abaissé en juin.

Celui à cinq ans, référence pour les prêts hypothécaires, est quant à lui inchangé à 4,2%.